Srbija će uvek biti uz svoj narod, rekao Vučić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je sinoć na skupu “Srbija nade” poručio da je najvažnije pitanje za društvo, koje se čulo posle tragedija 3. i 4. maja, koje je postavila majka jedne od ubijenih devojčica – čemu smo učili decu, čemu ih učimo danas i šta ćemo da ih učimo sutra i dodao da decu treba da učimo zajedništvu, a ne podelama.

Građani su skandirajući dočekali predsednika sa – “Aco Srbine”, a on ih je zamolio za minut ćutanja za nastradale tragedijama u OŠ “Vladislav Ribnikar” i u Mladenovcu.

“Beskrajno vam hvala što ste u ovolikom broju došli na plato ispred Doma Narodne skupštine, što kiša koja ceo dan pada nije vas oterala odavde, pokazali ste koliko ste uporni i spremni da se borite za normalnu i pristojnu Srbiju, beskrajno vam hvala na tome”, poručio je predsednik Vučić na početku govora.

Predsednik Vučić je rekao da danas moramo da razgovaramo u tišini i da pokušamo da čujemo i pitanje i odgovore, svaku muku koju zajedno osećamo i svaki strah i sumnju, jer smo to dužni deci koju smo izgubili i svakom detetu kome treba da pomognemo da poraste, jer od nas ovde dobrim delom zavisi gde i kako će rasti.

Istakao je da moramo da vidimo da li ćemo decu učiti mržnji ili ljubavi razumevanju ili svađama, podelama ili zajedništvu i hoće li sutra govoriti da su jedni narod i elita, a drugi rulja i sendvičari, jedni uniženi, a drugi uzvišeni i da li će znati da kažu dobar dan, hvala i molim, ili su drugi neprijatelji koje treba uništiti jer se razlikuju.

Pozivam političare na dijalog, prelaznih vlada neće biti

Predsednik Vučić pozvao je večeras na skupu “Srbija nade” političare opozicije na razgovore i dijalog kako bi zajednički rešavali probleme u institucijama, a ne na ulici i istakao da prelaznih vlada neće biti i da će se vlast birati na izborima narodnom voljom.

“One koje ne mogu da cenim su političari koji će ući u anale beščašća jer su zloupotrebili najveću tragediju našeg naroda. Pozivam i te političare na razgovore i dijalog, moja vrata su od sutra otvorena za svakog od njih, da razgovaramo i rešavamo probleme u institucijama sistema. Nisu auto-putevi mesto gde se problemi rešavaju, nije mržnja ta kojom problemi treba da budu rešeni, jer mi njih ne mrzimo, čak ni njih koji će u anale beščašća ući, a volimo narod koji je tamo bio okupljen”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da su neki opozicioni političari pokušali da zloupotrebe dve tragedije koje su se nedavno dogodile u Srbiji i da zbog toga ne zaslužuju poštovanje, ali da su obični ljudi koji su šetali na tim protestima pristojni ljudi koji žele dobro Srbiji.

“One koji ne mogu da cenim su političari koji su ušli u anale beščašća, oni ne zaslužuju nikakvo poštovanje, a naš narod samo poštovanje”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da su se prethodnih dana kritikovali rijaliti programi, a sada kada je rečeno da se ukida na jednoj televiziji to, kako kaže, nikoga ne zanima, jer je postojala samo želja da se on sruši i Vlada Srbije.

“Nažalost te političare nisu interesovala deca niti Srbija, KiM niti bilo ko. Pozivam vas na dijalog i razgovor, ali prelaznih vlada neće biti, dok sam živ to vam neću potpisati, vlast će se birati na izborima, narodnom voljom, a ne upadima u institucije i pretnjama na ulici. Lepo da pohvalite mere koje smo doneli, jer to su mere i za vašu decu i porodice, da se zahvalite što smo ukinuli rijalitije jer vam je to bilo mnogo važno i da kažete šta je to još o čemu možemo da razgovaramo, to bi bilo odgovorno”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je naveo da je ponosan na samostalnu i nezavisnu politiku koju Srbija vodi i dodao da našom zemljom upravlja narod koji bira svoje predstavnike, te da oni donose odluke kome i kada će se uvesti sankcije.

“Ponosan sam na to što kod nas ne upravljaju ambasadori niti šefovi vlada i država drugih zemalja. Ovom zemljom upravlja narod koji bira svoje predstavnike, mi sami donosimo svoje odluke, kome ćemo i kada da uvodimo sankcije i kome nećemo da uvodimo sankcije i kako ćemo da se ponašamo. Tako se ponaša odgovorna država”, rekao je predsednik Vučić.

Ne idem nigde, borićemo se za Srbiju zajedno

Predsednik Vučić izjavio je večeras da je narodni pokret zamislio kao nešto šire od svih partija u kome će se okupiti odgovorni i ozbiljni ljudi koji znaju koliko je važno da Srbija bude na putu ka Evropskoj uniji, ali da ne ruši svoja savezništva sa svojim prijateljima na istoku.

Predsednik Vučić je rekao da želi da okupi i mnogo nezavisnih intelektualaca i puno ljudi koji nisu imali priliku do sada.

“Da promenimo i one lokalne čelnike koji su bili loši i da se izborimo da neki mladi vide svoju budućnost i da zajednički sa nama rade u narednom periodu”, rekao je predsednik Vučić i zahvalio svima u političkoj partiji sa kojima je sarađivao i posebno na tome što nikada nisu dozvolili “da mi mrzimo”.

Predsednik Vučić je takođe poručio građanima da ne brinu i da on ne ide baš nigde, navodeći da će se boriti za Srbiju.

“Borićemo se za Srbiju zajedno i pobeđivaćemo zajedno, otvaraćemo nove fabrike, povećavaćemo plate i penzije, subvencije poljoprivredi”, rekao je predsednik Vučić.

Zahvalio je i svojoj porodici koja je istrpela svašta u poslednjih 11 godina.

“Trpeli ste i vi. Postali smo sendvičari, botovi, kažu da vas je neko naterao da dođete, vas, divne ljude koji po kiši stojite satima. Sram ih bilo. I ako hoćete, ja sam vaš i uvek ću biti vaš i sendvičar i bot i šta god hoćete”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je ocenio i da lažna elita koja je izgubila svoje privilegije deli narod i poručio im je da će on uvek biti uz narod i da se na to naviknu.

“Srbija će uvek biti uz svoj narod i narod će uvek biti uz svoju državu i to ne možete da pobedite”, istakao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je veličanstven skup koji je održan večeras nije ni protiv koga, već da su se ljudi okupili zbog ljubavi prema Srbiji.

“Hvala svima koji ste došli i iz Severne Makedonije, Hrvatske, Crne Gore iz svih krajeva bivše Jugoslavije”, rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je primetio i da nikada niko ovoliku podršku nije imao i zahvalio je svima uz poruku da ih sve voli.

“Ono što tražim od vas je vera u Srbiju, ljubav za Srbiju i borba za Srbiju”, rekao je predsednik Vučić i na kraju obraćanja dodao da je ponosan jer je skup protekao bez ijednog incidenta.

