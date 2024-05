Izložba prve generacije studenata studijskog programa Odevno inženjerstvo i dizajn

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku je 22. 05. 2024. godine otvorena samostalna izložba prve generacije studenata završne godine studijskog programa osnovnih strukovnih studija Odevno inženjerstvo i dizajn.

Studenti su imali priliku da izlože odevne predmete u čijoj su realizaciji učestvovali od samog početka do kraja, od skice do modela, a izrađivali su ih u kompanijama-partnerima fakulteta koje su prepoznale značaj dualnog modela studija i pružile važnu podršku njegovom razvoju i unapređenju. Izložba je nastala kao deo projekta RFC ( Regional challenge fund) Fakulteta tehničkih nauka, a koji ima za cilj što veće zapošljavanje kadrova u oblasti tekstila. Kompanije iz sveta tekstila su sagledale i na pravi način iskoristile značaj celokupnog procesa školovanja budućih kolega, koji su angažovani u svim segmentima nastanka odevnih predmeta,od početne ideje i skice, preko izbora materijala i izrade, do finalne realizacije.

Dualni model studija koji podrazumeva sticanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja, u prvi plan stavlja učenje kroz rad. Partneri iz tekstilne industrije, Tiffany production, P.S., Boa, Weltex, Eurotay i mnoge druge, će se i ubuduće truditi da zadrže ovakav način saradnje sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku u cilju zapošljavanja kvalitetnih kadrova u vremenima koja dolaze.

Izložba će na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku biti otvorena do srede, 29. maja 2024. godine , pa vas pozivamo da je posetite u tom periodu od 10 do 17 časova i na taj način pružite podršku radu naših studenata.