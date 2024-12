SANACIJA STAROG MOSTA U NADLEŽNOSTI JP ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Od 15.avgusta je na starom Ibarskom mostu, čiji je betonski deo oštećen zbog starosti preopterećenja, zabranjen saobraćaj za kamione i teretna vozila preko 3,5 tone. Zabranu korišćenja mosta koji, kako je saopšteno nije statički ugrožen, naložila je tada saobraćajna inspekcija.

Neophodno je uložiti značajna finansijska sredstva kako bi se most sanirao, naglasili su tada gradski čelnici kao i da je most potpuno bezbedan za upotrebu pešaka i ljudi koji prolaze putničkim automobilima preko mosta ali da je neophodno uložiti novac kako bi most u potpunosti rekonstruisali. Sanacija mosta je u nadležnosti Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, koji su aplicirali za novac…