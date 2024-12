Radno vreme apoteka u Kraljevu tokom praznika:

31. decembra apoteka Crveni krst radiće od 7 do 18 časova, apoteke Ribnica, Mataruška Banja, Ušće i Higijenski zavod radiće od 7 i 30 do 18 sati, dok je radno vreme apoteka Podunavci i Stubal od 7 i 30 do 14 i 30. Tokom prazničnih dana, 1., 2. I 7. januara većina apoteka neće raditi. Jedina dežurna biće apoteka Zdravlje koja će biti otvorena 24 sata tokom svih dana praznika. U četvrtak 2. januara od 7 i 30 do 14 časova biće otvorene apoteke u Ribnici i Mataruškoj Banji. Na Badnji dan, u ponedeljak 6. januara radno vreme apoteka Ribnica, Mataruška Banja, Ušće i Higijenski zavod biće od 07 i 30 do 17 sati, apoteka Crveni krst od 7 do 17, a apoteke Podunavci i Stubal od 07 i 30 do 14 i 30.