“Gurnuo me s motora, pa me udario pesnicom”: Advokat i član Đilasove stranke Zoran Vilić napao mladića (19) jer ne podržava blokade

Blokaderski teroristi u svojoj nemoći zbog toga što obojena revolucija u Srbiji odumire, počeli su da sprovode nasilje nad političkim protivnicima, koji su jasno izrazili stav da brane svoju zemlju. Ovoga puta, Zoran Vilić, advokat iz Bogatića i član Stranke slobode i pravde tajkuna Dragana Đilasa pokušao je da ubije svog 19-godišnjeg komšiju D.R., jer mladić koji je napadnut podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nesrećni devetnaestogodišnji mladić iz Badovinaca, kako kaže za 24sedam, bavi se popravkom i preprodajom motocikala.

Sukob sa komšijom i članom Đilasove stranke Zoranom Vilićem vuče se od ranije, kada ga je komšija prijavljivao za remećenje javnog reda i mira, zbog navodne buke koju proizvode motori kada kupci dođu da ih pogledaju i kupe.

Ustupljena fotografija Ušivena glava napadnutog mladića

Mladić svedoči da je Vilić jedini kojem smeta navodna buka, te navodi da je pravi razlog političke prirode. Naime, D.R. javno podržava politiku predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku, dok je Vilić dugogodišnji član SSP.

Ja se bavim popravkom i preprodajom motora, stalno mi dolaze neki kupci, i kad dođu da kupe vozilo, uzmu da probaju, da vide da li im odgovara. Komšiji Viliću to smeta, jedinom od svih komšija. Međutim, sve vreme smatram da mu smeta to što nisam član Đilasove stranke i što nisam deo blokaderskog ludila – kaže nesrećni mladić.

Sukob je kulminirao sa početkom obojene revolucije u Srbiji, kada je Zoran Vilić počeo da šikanira D.R. i da ga lažno optužuje da je član neke izmišljenje kriminalne grupe, kao i da je “ćaci”.

Printscreen

D.R. navodi da ga Vilić optužuje bez ikakvih dokaza, a da je „buka“ samo povod za politički obračun Đilasovih ekstremista sa političkim protivnicima.

– Fizički napad i pokušaj ubistva su se dogodili u petak oko 19 sati. Pripremio sam jedan motor za farbanje i nameravao da ga odvezem kod strica, da spremimo još neke stvari. Pri brzini od 20 kilometara na čas, dok je motor bio u pokretu, komšija Vilić me je gurnuo sa motora, pokušavši da me ubije – kaže mladić D.R. za 24sedam.

– Ja sam pao sa motora i kada sam krenuo da ustajem, udario me pesnicom, fizički me napao – svedoči mladić i prilaže zapisnike izjave koju je dao u policijskoj stanici, kao i lekarske izveštaje.

Mladić navodi i to da je osetio veliki strah, jer je komšija uz sve uvrede na njegov račun izricao i otvorenje pretnje smrću.

– Sa motora me gurnuo sa namerom da me ubije. Želeo je da padnem i da udarim glavom. Kasnije, kad sam ustao, nastavio je da mi preti i da izgovara svakakve uvrede. To je išlo dotle da je govorio da sam majmun i da ne zaslužujem da živim i kako me treba ubiti. Naravno da sam osetio strah za svoj život i život svojih najbližih – navodi D.R. u svojoj ispovesti za 24sedam.

Printscreen

Nesrećni mladić navodi i da je posle incidenta postao žrtva internet nasilja, jer je napad na njega, koji je dokumentovan i za kojeg postoje svedoci, u opozicionim tajkunskim medijima i na internetu predstavljen potpuno drugačije.

Iz osećaja povređenog dostojanstva, jer je mene koji imam 19 godina, napao odrastao muškarac od 50 godina, bez ikakvog povoda, nisam se oglašavao i nisam se nikome žalio. Međutim, kasnije sam na društvenim mrežama i u opozicionim medijima video gnusne laži o sebi – sveodoči mladić.

– Ceo događaj oni su predstavili potpuno drugačije, uprkos izveštajima i zapisnicima, uprkos svim svedocima. Napadač Vilić koji je pokušao da me ubije, sada pokušava da mene tereti za ono što je on uradio. Sve to rade jer on zna da je kriv. Znaju to i oni koji ga podržavaju. Moj jedini greh je što se pošteno bavim svojim poslom i što podržavam Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića – zaključio je napadnuti mladić.