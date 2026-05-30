MEŠTANI VITKOVCA DOBILI NOVI ASFALT

Радове на асфалтирању једног од главних путева кроз Витковац, који води од центра села до гробља, обишли су градоначелник Краљева др Предраг Терзић и начелник Рашког управног округа Стефан Аџић са сарадницима. У разговору са мештанима истакли су да је улагање у село улагање у будућност целог краја, а мештани су захвални на асфалтирању деонице која је годинама представљала проблем и истичу да ће свакодневни живот бити лакши и безбеднији.
❗Начелник Рашког управног округа је поручио да је равномеран развој свих делова града један од важних циљева и да је улагање у село улагање у људе који ту живе и раде. Како је навео, народ цени када дођете, када помогнете и, какo је нагласио, „наша обавеза је да дођемо, разговарамо са суграђанима“.
❗Градоначелник је истакао да је веома важно развијати сваки део територије Града Краљева – од центра, преко предграђа, до села.
„Град Краљево има највећу територију после Београда од чак 1.530 квадратних километара и ми у градском буџету морамо да имамо довољно средстава како бисмо решавали проблеме људи који живе и у центру Краљева, Рибници, Јарчујку и Грдици, али и оних који живе у Витковцу, Витановцу, на Рудну, у Драгосињцима, Каменици… Морамо да размишљамо тако да у сваком делу територије нашег града живе људи који желе да имају асфалтни пут, чисту воду за пиће, и управо због тога се трудимо да сваке године издвајамо финансијска средства како бисмо асфалтирали путеве. Када видите ову малу децу, схватате да сте асфалтирањем пута омогућили да она остану да живе на селу“, поручио је Терзић.
Из Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ истичу да је циљ оваквих радова унапређење путне инфраструктуре и стварање бољих услова за живот мештана. Према речима директорке Биљане Ракић, наставак асфалтирања ове деонице пута у дужини од 200 метара, у насељу Циговци, наставак је радова којима је претходило прошлогодишње асфалтирање. Сматра да ће цела деоница бити завршeна следеће године и напомиње да је у Витковцу ове године асфалтиран и наставак Омладинске улице у дужини од 204 метра. Како је навела, вредност радова на асфалтирању овог путног правца је 1.726.000 динара, које је определио Град из свог буџета.
