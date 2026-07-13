U Sijaćem Polju asfaltirana još jedna ulica

Od obećanja do realizacije Rudopoljska ulica u Sijaćem Polju danas je dobila novi izgled. Radovi na presvlačenju asfalta u dužini od 250 metara i vrednosti projekta od milion i sedamsto osamdest hiljada dinara, ne donose samo uredjeniju saobracajnicu, već i bolje uslove za svakodnevan život stanovnika ovog naselja.

Kolika ova ulaganja u putnu infrastrukturu znače i šta je u planu u narednom periodu, saznajte u prilogu koji sledi.