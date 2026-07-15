Dan opstine Vrnjacka Banja obelezen u znaku razvoja, priznanja i novih projekata

Od bogate tradicije do ambicioznih planova za buducnost Vrnjacka Banja juce je

obelezila Dan opstine. Na svecanoj sednici Skupstine opstine, odrzanoj u hotelu

Zepter, predstavljeni su rezultati ostvareni u prethodnom periodu, razvojni projekti

koji slede, a urucena su i priznanja pojedincima, ustanovama i organizacijama

koje su svojim radom doprineli ugledu ove opstine.