Od bogate tradicije do ambicioznih planova za buducnost Vrnjacka Banja juce je
obelezila Dan opstine. Na svecanoj sednici Skupstine opstine, odrzanoj u hotelu
Zepter, predstavljeni su rezultati ostvareni u prethodnom periodu, razvojni projekti
koji slede, a urucena su i priznanja pojedincima, ustanovama i organizacijama
koje su svojim radom doprineli ugledu ove opstine.
Dan opstine Vrnjacka Banja obelezen u znaku razvoja, priznanja i novih projekata
Od bogate tradicije do ambicioznih planova za buducnost Vrnjacka Banja juce je