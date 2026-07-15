Dan opstine Vrnjacka Banja obelezen u znaku razvoja, priznanja i novih projekata

Dan opstine Vrnjacka Banja obelezen u znaku razvoja, priznanja i novih projekata

Od autora rtv-kv -
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Od bogate tradicije do ambicioznih planova za buducnost Vrnjacka Banja juce je
obelezila Dan opstine. Na svecanoj sednici Skupstine opstine, odrzanoj u hotelu
Zepter, predstavljeni su rezultati ostvareni u prethodnom periodu, razvojni projekti
koji slede, a urucena su i priznanja pojedincima, ustanovama i organizacijama
koje su svojim radom doprineli ugledu ove opstine.

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