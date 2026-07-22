SKUPŠTINA KRALJEVA :REBALANS BUDŽETA ,JAVNA GARAŽA I POMOĆ PRVACIMA

U Kraljevu je danas održana 22. sednica Skupštine grada. Pred odbornicima našao dnevni red od ukupno pet osnovnih tačaka i šest dopuna.

Iako zasedanju nisu prisustvovale sve odborničke grupe, kvorum za nesmetan rad i odlučivanje je bio obezbeđen. Poučeni nemirima koji su obeležili prethodna skupštinska zasedanja, i ovog puta uvedene su mere bezbednosti, pa su svi učesnici pre ulaska u salu morali da prođu bezbednosnu kontrolu.

Odbornici SKupštine grada Kraljeva doneli su ključnu odluku izglasavanjem rebalansa budžetu grada Kraljeva za 2026. godinu.

Pored budžeta, lokalni parlament je doneo i odluku iz oblasti obrazovanja – tako što je usvojen Predlog odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima prvih razreda osnovnih škola na teritoriji grada Kraljeva.

U nastavku sednice, odbornici su se posvetili infrastrukturnim temama, kada je usvojen Predlog prve izmene i dopune programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Zeleno svetlo od strane glasanja kraljevačkih odbornika dobio je I Predlog odluke o koncesionom aktu za javnu garažu, čime se otvara put za rešavanje dugogodišnjeg problema parkiranja u gradu.

Usvojene su izmene i dopune Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva I to Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Kraljevo.

Kraljevački odbornici usvojili su Predlog odluke o izmenama i dopunama o visini ekonomske cene usluga PU Olga Jovičić Rita Kraljevo, kao i Predlog odluke o naknadi dela troškova boravka deca u PU čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice.

Usvojen je Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.

Na 22. sednici Skupštine izglasana je saglasnost za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za direktora Kulturnog centra „Ribnica”. Na istom zasedanju, usvojen je predlog za razrešenje dosadašnje direktorke Doma kulture „Studenica” u Ušću, Anđelije Stefanović, dok je za novu direktorku ove ustanove imenovana Marija Jaćović.