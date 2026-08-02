EXPO KARAVAN STIGAO U KRALJEVO

Na nekoliko sati, Trg srpskih ratnika juce je postao mesto susreta, igre i sjajne energije. Paviljon igre, koji je u Kraljevo stigao u okviru EXPO karavana, juce je okupio veliki broj Kraljevcana koji su kroz razlicite sadrzaje imali priliku da saznaju vise o manifestaciji koja ce naredne godine okupiti ucesnike iz celog sveta, ali i da osete delic atmosfere Specijalizovane izlozbe EXPO 2027 .

Kako je izgledao dan u znaku EXPA 2027 i sta je sve Paviljon igre doneo Kraljevcanima, pogledajte u prilogu.