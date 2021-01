USKORO NOVI MOST NA MAGLIČU

Pre 6 meseci Ibar je uništio jedinu komunikaciju sa srednjevekovnim gradom Magličem. Projekat za izgradnju novog mosta je završen i Kancelarija Vlade Republike Srbije za upravljanje javnim ulaganjem preuzela je na sebe posao izgradnje novog visećeg pešačkog mosta. Radovi bi trebali da počnu u martu i do kraja ove kalendarske godine imaćemo nov most do starog grada Magliča.