SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poslednjih dvanaest godina Srbija je preplavljena protestima. Vođeni opozicionim političarima, ti takvi protesti bi trebalo da kompenzuju nedostatak ideja i političkih programa i jedina su nada našoj, na sve spremnoj, opoziciji.Prezasićena protestima Srbija pati. Trpela je i trpi jedino zbog onih koji joj dobro ne misle.

Večerašnji protest u našem gradu je još jedan u nizu bezuspešnih pokušaja da se nasilnim putem dođe na vlast. Ovoga puta na krilima nekakvog referenduma za koji i sami znaju da bi bio na štetu građana Kraljeva. To je isti onaj referendum za koji poslednje dve nedelje nisu skupili nijedan potpis i za koji su, koristeći se isključivo lažima, skupljali iste. To je isti onaj referendum za koji su zapisnik izborne komisije potpisali svi članovi a sada govore o neregularnosti. To je onaj referendum koji je ogolio našu opoziciju, otkrio njeno pravo lice i ovaj protest trebalo da opere njihov poraz. Još jedan u nizu.

Srbija je demokratska zemlja a izbori su jedini legitiman način da se dođe do te, za našu opoziciju dugo željene, vlasti. Ulica nije i nikada neće biti zamena za izbore.

Predrag Terzić

predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kraljevu