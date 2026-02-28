SNAŽNA PODRŠKA POLITICI PREDSEDNIKA I SRPSKE NAPREDNE STRANKE

Gradski odbor Srpske napredne stranke Kraljevo organizovao je danas informativne i promotivne štandove u gradskim i prigradskim mestima u gradu Kraljevu.

Pored štandova u samom centru Kraljeva, Ribnici, Ratini i Kovačima, izuzetno velika posećenost zabeležena je u Ušću, gde je sa okupljenim građanima razgovarao načelnik Raškog upravnog okruga Stefan Adžić. Veliki broj građana i simpatizera okupio se kako bi u direktnom razgovoru sa predstavnicima stranke razmenili mišljenja o lokalnim temama i planovima za budućnost

​”Cilj ovakvih aktivnosti je direktna komunikacija sa narodom i predstavljanje dosadašnjih rezultata”, poručuju iz kraljevačkog odbora SNS-a.

Za sve koji danas nisu stigli da razgovaraju sa predstavnicima stranke, štandovi će biti postavljeni i sutra na nekoliko novih lokacija u Kraljevu.